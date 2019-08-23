2019-08-23T11:22:56+03:00
Общество

Автор памятника Городовому, который сломали омичи, пообещал его восстановить

Ущерб, причиненный вандалами, оценили в 300 тысяч
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Напомним, накануне, 22 августа, вечером, вандалы повредили памятник Городовому, установленный на Любинском проспекте возле Юбилейного моста. У одного из символов Омска зачем-то оторвали саблю. Все происходящее попало на запись камеры наблюдения, хулиганов уже ищет полиция.

– Мы сейчас как раз работаем над еще одной скульптурой для города, там много деталей. Нас предостерегали, мол, оторвут их, – рассказал «Комсомолке» скульптор Игорь Вахитов, в чьей мастерской изготовлен памятник. – А я говорю: «В Омске особое отношение, особая культура. Здесь это невозможно». И вот такая катастрофа! Как они отломать-то металлическую деталь умудрились?! Это сколько силы надо было приложить! Я работаю более 30 лет, и впервые с таким случаем сталкиваюсь. Ко мне уже обратился владелец Городового. Будем восстанавливать. Если у автора, Сергей Норышева, сохранились формы от этого памятника, то отлить будет несложно. Все работы займут около недели.

Добавим, что владелец скульптуры, предприниматель Сергей Жериков оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поселок Дружино под Омском затянуло густым, едким дымом
В Омскую область не пустили более 133 тонн персиков, винограда и перца из Казхстана
В Омской области из-за быка, заразившегося бешенством, объявили карантин
Компания «Омск РТС» собрала учеников в школу
Все в наших руках
Омскую дорогу, яму на которой закрыли креслом, привели в порядок
В Омске ищут пропавшего 23-летнего парня
Спешите записаться на бесплатные уроки в студию танца «Галианта»!
На выходные в Омск вернутся жара
За омским подростком, угнавшим машину, пришлось устроить погоню
Из-за пожара на балконе в омской многоэтажке эвакуировали подъезд
Омскую пенсионерку обманули целительницы, подсунув ей фальшивые купюры
Омичей удивила женщина, продающая мухоморы
В Нефтяниках в Омске испытают на прочность трубопроводы
Омичи бросили умирать на дачах кота породы сфинкс
Мужчину, укравшего 6 миллионов и взорвавшего банкомат в Тайланде, доставили в Омск
В омской женской колонии устроили день открытых дверей
Пьяный омич вылетел на встречку, убил четверых людей и покалечил еще двоих
Омич устроил ДТП с тремя пострадавшими и скрылся с места