Автор памятника Городовому, который сломали омичи, пообещал его восстановить

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-23T11:22:56+03:00

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Напомним, накануне, 22 августа, вечером, вандалы повредили памятник Городовому, установленный на Любинском проспекте возле Юбилейного моста. У одного из символов Омска зачем-то оторвали саблю. Все происходящее попало на запись камеры наблюдения, хулиганов уже ищет полиция.

– Мы сейчас как раз работаем над еще одной скульптурой для города, там много деталей. Нас предостерегали, мол, оторвут их, – рассказал «Комсомолке» скульптор Игорь Вахитов, в чьей мастерской изготовлен памятник. – А я говорю: «В Омске особое отношение, особая культура. Здесь это невозможно». И вот такая катастрофа! Как они отломать-то металлическую деталь умудрились?! Это сколько силы надо было приложить! Я работаю более 30 лет, и впервые с таким случаем сталкиваюсь. Ко мне уже обратился владелец Городового. Будем восстанавливать. Если у автора, Сергей Норышева, сохранились формы от этого памятника, то отлить будет несложно. Все работы займут около недели.

Добавим, что владелец скульптуры, предприниматель Сергей Жериков оценил ущерб в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU