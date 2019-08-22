Частный перевозчик объяснил, почему омским газелистам выгоднее брать за проезд наличкой
Напомним, накануне в одной из маршруток Омска, принадлежащей предпринимателю Анатолию Войтенко появилось необычное объявление, которое кто-то выложил в соцсети. В нем водители обвиняли свое руководство в отсутствии зарплаты и буквально молили омичей оплачивать проезд наличными – по 25 рублей, вместо 30. «Комсомолка» связалась с частным перевозчиком и руководителем газелистов, написавших объявление, Анатолием Войтенко. Оказалось, что водители попросту хотят избежать всех формальностей с налогами и получать деньги, как и раньше – раз в день наличкой.
- Пытаются, конечно, отдельные газелисты требовать наличку с пассажиров. Через день люди звонят с жалобами. Водители недовольны новой системой оплаты, потому что теперь не могут обманывать предприятие. Теперь у них зарплата дважды в месяц на карточку, а не каждый день. А раньше он сказал, что провез всего 20 человек и остальное забрал себе. И не проверишь никак, - рассказал Войтенко.
ИСТОЧНИК KP.RU