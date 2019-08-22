Перевозчик – о газелисте, призвавшем омичей платить наличкой: «Водителям стало сложнее обманывать нас – перевозчиков»

Необычное объявление в омской маршрутке обсуждают все горожане. Фото появилось в социальных сетях. В объявлении газелист буквально умоляет пассажиров оплачивать проезд наличными.

«Уважаемые пассажиры! Лицензиат ИП Войтенко А. М. и руководитель Артемьев Н. В. не перечисляет нам деньги за оплаченный вами проезд по картам (банковские, транспортные). Убедительная просьба рассчитываться наличными — 25 рублей. Без общественной огласки мы бессильны!

- Мы не нашли у себя на маршрутках этого объявления. Скорее всего, его кто-то из водителей прилепил его только для фото. Либо в вечернее время, чтобы собрать наличку в конце дня, - ответил нам частный перевозчик Анатолий Войтенко. – Другие водители мне даже звонили, предлагали найти того, кто это сделал. Они тоже возмущены. А вообще пытаются, конечно, отдельные газелисты требовать наличку с пассажиров. Через день люди звонят с жалобами. Водители недовольны новой системой оплаты, потому что теперь не могут обманывать предприятие. Теперь у них зарплата дважды в месяц на карточку, а не каждый день. А раньше он сказал, что провез всего 20 человек и остальное забрал себе. И не проверишь никак.

- Приходилось увольнять за такое?

- Нет. Честно говоря, приходится возиться с водителями, как с детьми. Потому что их не хватает в городе. Я знаю, что он прогулял 4 рабочих дня, но уволить не могу его. Потому что тогда у меня будет стоять машина. Через 5-10 лет ситуация с нехваткой водителей станет еще острее. Те, кому сейчас 45-50 лет, уйдут на покой, а молодые-то не очень хотят идти крутить баранку.

Многие омичи считают, что электронная система оплаты проезда выгодна только для чиновников. В этой ситуации пассажир попадает между двух огней – между перевозчиком и водителем. Но в департаменте транспорта так не думают.

- У меня не складывается ощущения, что после перехода на электронную систему оплаты проезда, крайним остался пассажир, - ответил «Комсомолке» замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. – Да, в департамент поступают звонки о случаях, когда водитель отказывается везти людей по банковской карте и требует наличку. Но мы с помощью омичей и их сигналов отрабатываем эти вопросы. Сообщаем перевозчикам, приглашаем их на беседы. Они потом наказывают водителей рублем, кого-то, кто попадается на этом не впервые, даже увольняют. Поэтому я советую всем горожанам сразу же звонить на телефон перевозчика в случаях, когда шофер требует только наличные. Номер всегда указан в салоне микроавтобуса.