Водители омских маршруток жалуются, что им не дают зарплату, и просят наличку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-21T14:06:37+03:00

Они сетуют, что не еще не получили деньги за июнь

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Пассажир, севший на Театральной площади в одну из омских маршруток, наткнулся на довольно неоднозначное объявление, размещенное в салоне. Его фото он разместил в соцсетях.

– Уважаемые пассажиры! В связи с тем, что лицензиаты ИП Войтенко А.М. и руководитель Артемьев Н.В. не перечисляют нам деньги за оплаченный вами проезд по картам (банковским, транспортным), убедительная просьба рассчитываться наличными, – говорится в обращении.

Пост вызвал бурные обсуждения. Одни комментаторы встали на сторону маршрутчиков. Другие недоумевают, почему вообще возник такой вопрос.

– Все прописано в законодательстве. Не выплачивают зарплату? Обращайтесь с трудовую инспекцию. Если это не помогло, следующий шаг – прокуратура. Не стоит самовольно переходить на такую форму оплаты, можно еще и по шапке получить от налоговой, – советует один из подписчиков.

– Рассчитываться наличными, чтобы водители могли у лицензиата воровать, а не наоборот. Замкнутый круг какой-то, но кто-то явно ворует, – предполагает другой.

Описал ситуацию, как видят ее водители, и один из них:

– Вы ругаете водителей, перевозчиков наемных, за то что просим налик, пока лицензиаты за наш счет (июнь еще полностью не выплатили) обновляют автопарк, чтоб удержать козырные маршруты 414, 500. За наш счет! А наши кредиты никому неинтересны, нам просто закрывают рот, мол, вылетишь, как пробка. Нам что делать?

ИСТОЧНИК KP.RU