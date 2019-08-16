2019-08-16T08:19:08+03:00
Происшествия

«Днем отсыпался, а ночью шел на свет фонарей»: Почему Колю нашли в 700 метрах от штаба поисков

Сейчас ребенок с родителям в больнице
Станислав МУХИН
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Первые кадры после спасения малыша.Первые кадры после спасения малыша.
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О счастливой истории спасения 3-летнего Коли, который двое суток блуждал по омской тайге, знает вся страна. Мало кто верил, что ребенка удастся найти живым. Группа поисковиков наткнулась на малыша всего в 700 метрах от штаба. Как рассказал "Комсомолке" Евгений Мотовилов - один из той самой группы, мальчик слышал, что его зовут, но боялся откликаться. Помогло то, что одна из женщин-волонтеров стала звать малыша не по имени. Она кричала "Сынок, сыночек", чтобы ребенок подумал, что его ищет мама. И это помогло. После очередного клича группа поисковиков услышала в ответ слабое:

- Мам...а...

Как рассказывают волонтеры, днем Коля, скорее всего, отсыпался и не слышал, что его зовут. А ночью шел на свет фонарей людей, которые его ищут. Возможно, это как раз и объясняет, почему ребенка нашли так близко от поискового штаба. Малыш мог сам выйти к своим спасителям. Но точно это сможет рассказать теперь только сам Коля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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