2019-08-14T14:59:13+03:00
Общество

На беде с исчезновением 3-летнего омского малыша пытаются нажиться интернет-мошенники

Они создают фейковые страницs где просят перечислять деньги на поиски
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, 3-летнего Колю Бархатова ищут уже сутки. Пока известно лишь, что малыш пропал 13 августа в лесу недалеко от села Новологиново Большереченского района.

Сейчас в его поисках уже задействованы 600 человек. С воздуха его ищут на двух вертолетах и трех легкомоторных самолетах. Таже на месте работают кинологи. Но пока собаки не могут взять след из-за того, что накануне прошел дождь.

Тем временем поисковики предупреждают: на чужой беде пытаются нажиться мошенники. Они уже закрыли несколько фейковых страниц, где якобы от их имени просят о материальной помощи. Но на их месте появляются новые аккаунты аферистов. Кроме того, сообщается о настоящем нашествии «экстрасенсов» и «ясновидящих». Их организаторы поисков сразу отправляют в бан с социальных сетях.

Неравнодушных людей просят не перечислять никуда деньги. Узнать, какая помощь необходима, можно только на официальных страницах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас Омск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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