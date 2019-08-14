Полежаев на примере Крыма показал, как его храм может соседствовать с Лениным

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-14T11:15:56+03:00

Вот так это соседство выглядит в Саки. Фото: Instagram.com

Для этого политик обратился к опыту крымского города Саки

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Леонид Полежаев не уходит из информационной повестки. Он то и дело пытается привлечь внимание омичей к главному своему нынешнему проекту - восстановлению храма Святого Илии Пророка напротив музыкального театра.

Однако многие приняли идею экс-губернатора в штыки. Особенно против омские коммунисты, которые считают неуместным соседство собора с памятником Ленину - на Ильинской горке коммунисты обычно собираются на свои политические акции. Они обрушились с критикой на бывшего главу региона.

Полежаев попытался переубедить КПРФ и омичей. И привел пример такого соседства. В крымском городе Саки храм Илии Пророка восстановлен прямо рядом с памятником вождю. Об этом политик рассказал в своем "Инстаграм":

- Удивительно, они не мешают друг другу, оба несут божественные понятия. Хотя вера здесь одна – в чудодействующую силу природы. Люди хорошо воспринимают это соседство, немного наивное, но принадлежащее истории и культуре народа, - написал экс-губернатор Полежаев.

ИСТОЧНИК KP.RU