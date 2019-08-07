Митрополит Владимир высказался об идее Полежаева дать улице имя Феодосия

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-07T11:52:48+03:00

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Продолжает фонтанировать инициативами экс-губернатор Леонид Полежаев. Помимо реконструкции храма Святого Илии Пророка бывший глава региона недавно предложил переименовать одну из улиц и дать ей имя бывшего митрополита Феодосия, умершего несколько лет назад. Полежаев был очень близок с ним в годы своего правления.

Идею экс-губернатора прокомментировал нынешний митрополит Владимир.

- Это вопросы городские. Я раньше обращался с инициативой поменять название улицы рядом с Крестовоздвиженским собором. Но это оказалось дорого для города, - сказал митрополит в эфире 12 - канала. - Очень много сложностей, нужно менять адреса. Они не хотят этого делать. Но и против я тоже ничего не имею. Если согласятся переименовать улицу, пожалуйста.

ИСТОЧНИК KP.RU