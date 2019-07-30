2019-07-30T13:51:08+03:00
Общество

Экс-губернатор Полежаев предложил назвать улицу в Омске именем митрополита Феодосия

О переименовании какой улицы идет речь, пока неизвестно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: @polezhaev.leonidФото: @polezhaev.leonid
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Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев выступил с очередной идеей в своем инстаграме, который он завел совсем недавно. Там он высказал идею назвать одну из улиц именем своего подвижника митрополита Феодосия.

- Недавно заезжал в Ачаир. Постоял. О многом вспомнил. Хорошо было б пройтись с тобой, друг. В Омске. По улице, названной твоим именем, - написал экс-руководитель региона.

Однако о какой именно улице идет речь Полежаев не сообщил. Напомним, митрополит Феодосий (Игорь Процюк) возглавлял Омско-Тарскую епархию около 25 лет и покинул пост в 2011 году из-за болезни. Спустя 5 лет, в 2016 году он умер. Его похоронили в Успенского соборе Ачаирского женского монастыря.

Леонид Полежаев в последнее время все чаще призывает горожан к набожности. Так, он предложил построить в центре Омска еще один храм, однако жители и руководство региона пока эту идею не поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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