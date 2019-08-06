В омском минимущества рассказали, почему отдали Успенский собор епархии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-06T15:02:39+03:00

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Напомним, накануне стало известно о проблемах с Успенским собором. Ключарь этого храма Василий Вивчар в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что под слоем облупившейся краски на колокольне, они с удивлением увидели куски крашеного пенопласта вместо настоящих кирпичей. Серьезным назвал состояние храма и глава Омской епархии митрополит Владимир.

Как выяснилось, вопрос ремонта здания возник еще в 2017 году, как раз тогда, когда минимущество передало его епархии.

– Распоряжение минимущества о безвозмездной передаче в собственность Омской Епархии Русской Православной Церкви здания Успенского кафедрального собора было принято в июле 2017 на основании обращения религиозной организации, – рассказала «Комсомолке» руководитель департамента государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области Лилия Гулиева. – В соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» госимущество передается религиозной организации безвозмездно на основании обращения. Успенский кафедральный собор в свою очередь был передан в дар Омской области НПО «Мостовик» в декабре 2007 года. С момента передачи в областную собственность (с 2007 по 2017 год) Омская епархия осуществляла пользование зданием собора для своей деятельности. До его передачи в 2017 году в собственность Омской епархии здание собора находилось на балансе казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура».

Также комментарий дали и в Центре материально-технического обеспечения «Культура».

– При передаче имущества Омской епархии вопросов по техническому состоянию здания не было, – сообщили там. – Соответствующий акт приема-передачи был подписан принимающей стороной. В акте приема-передачи было отмечено, что на момент передачи (в июле 2017 года) имущество находилось в удовлетворительном состоянии и к техническому состоянию имущества принимающая сторона претензий не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU