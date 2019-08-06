2019-08-06T15:02:39+03:00
Общество

В омском минимущества рассказали, почему отдали Успенский собор епархии

На тот момент здание находилось в удовлетворительном состоянии
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.roofsoldierФото: vk.roofsoldier
Изменить размер текста:

Напомним, накануне стало известно о проблемах с Успенским собором. Ключарь этого храма Василий Вивчар в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что под слоем облупившейся краски на колокольне, они с удивлением увидели куски крашеного пенопласта вместо настоящих кирпичей. Серьезным назвал состояние храма и глава Омской епархии митрополит Владимир.

Как выяснилось, вопрос ремонта здания возник еще в 2017 году, как раз тогда, когда минимущество передало его епархии.

– Распоряжение минимущества о безвозмездной передаче в собственность Омской Епархии Русской Православной Церкви здания Успенского кафедрального собора было принято в июле 2017 на основании обращения религиозной организации, – рассказала «Комсомолке» руководитель департамента государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области Лилия Гулиева. – В соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» госимущество передается религиозной организации безвозмездно на основании обращения. Успенский кафедральный собор в свою очередь был передан в дар Омской области НПО «Мостовик» в декабре 2007 года. С момента передачи в областную собственность (с 2007 по 2017 год) Омская епархия осуществляла пользование зданием собора для своей деятельности. До его передачи в 2017 году в собственность Омской епархии здание собора находилось на балансе казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура».

Также комментарий дали и в Центре материально-технического обеспечения «Культура».

– При передаче имущества Омской епархии вопросов по техническому состоянию здания не было, – сообщили там. – Соответствующий акт приема-передачи был подписан принимающей стороной. В акте приема-передачи было отмечено, что на момент передачи (в июле 2017 года) имущество находилось в удовлетворительном состоянии и к техническому состоянию имущества принимающая сторона претензий не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Балтика 0» освежила участников Сибирского международного марафона
Завотделением омской МЧС-4 получил взяток почти на миллион рублей
На видео попала машина, которая едет по тротуару Любинского проспекта
Омские дачники устроили поножовщину из-за передвинутого забора
Жителю Омской области пришлось заплатить штраф за то, что его быка сбила машина
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
Пожилой омич запутался в сетях и утонул
В Омской области закрыли мясокомбинат, в продукции которого нашли сальмонелл и антибиотики
На «Флоре» торговали непроверенными саженцами
В Омск не пустили тонну живых раков
«Что украли? Ничего, это фотошоп!»: Омские воришки придумали странный способ оправдаться
В Омске пропал 15-летний Максим Гайдар
Европейское качество с восточной изюминкой
Хрупкий мир: пугающие цифры статистики звучат со всех сторон
На трассе под Омском машина сбила человека и улетела в кювет
В Омске серьезно пострадала 9-летняя девочка, сбитая машиной чиновника
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Омске водительские права забрали у 19 наркоманов
На ярмарке «Флора - 2019» не обошлось без нарушений
Сибирские альпинисты установили флаг Омска на вершине Эльбруса