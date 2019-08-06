«Спасибо Полежаеву»: Митрополит Владимир прокомментировал кирпичи из пенопласта в стенах Успенского собора

Митрополит Таврический и Омский Владимир впервые прокомментировал опасения священников по поводу состояния здания Успенского собора. В его стенах вместо кирпичей обнаружили куски крашенного пенопласта. Своды в некоторых местах сделаны из гипсокартона.

Восстановлением занимался главный храмостроитель нашего региона экс-губернатор Леонид Полежаев. Именно он принял решение отстроить стены собора заново. Успенский кафедральный собор сдали в 2007 году. Работы по его восстановлению обошлись в 400 млн. рублей с пожертвований верующих. Теперь же священники бьют тревогу. Митрополит скрывать проблемы не стал.

- Во-первых, я хотел бы поблагодарить человека, который восстановил собор. Если бы не экс-губернатор Леонид Полежаев, его бы не было. Вы посмотрите, какая красивая у нас площадь теперь получилась! - сказал Владыка в эфире 12 канала. - То, что там нашли в стенах пенопласт вместо кирпичей, это правда. Я все это показывал Леониду Полежаеву, он знает. Мы сами об этом рассказали. У нас даже колонны храма фанерами забили. Водостоки и те сделаны неправильно. Я за то, чтобы строить на века. Если не привезли вовремя кирпичи, считаю, нужно было подождать. А что Полежаев, вы извините, но его же не приставишь к каждому рабочему, чтобы он следил кто и какие там кирпичи в стену укладывает. Вот так у нас работают, а потом обижаются, почему приглашают сотрудников из Таджикистана и Узбекистана. Так они честно работают потому что.

По словам митрополита, сейчас основные работы проходят на колокольне собора.

- Сейчас мы занимаемся ей. Я тороплю рабочих, ругаю - хочется сделать все быстрее, они обижаются, конечно. Трудности с собором есть большие, но мы их не боимся, - подчеркнул Митрополит Владимир.