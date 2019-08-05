«Содрали краску и увидели кирпичи из пенопласта»: Вслед за «Ареной Омск» начал разваливаться Успенский собор

Вопрос о ремонте Успенского кафедрального собора, построенного в центре города в 2007 году, назрел еще в 2017 году. Спустя 10 лет у главного омского храма начала обваливаться облицовка из гранита и мрамора, осыпалась краска на фасадах. В региональном минимущества от такой непосильной ноши открестились – содержать собор на средства небогатого регионального бюджета слишком накладно. Его передали в собственность Омской епархии. Составили смету работ, этим летом приступили к работе и сильно удивились.

– Надо понимать, что храм строили за 1,5 года, в сильной спешке. Отсюда и результат, – рассказывает ключарь Успенского кафедрального собора протоиерей Василий Вивчар. – Когда мы сняли осыпавшуюся штукатурку на колокольне, выяснилось, что вместо части кирпичей – куски крашеного пенопласта. Причем, это самые красивые резные элементы. Вероятно просто не успели подвезти резной кирпич, а объект уже надо было сдавать.

Фото: Василий Вичвар

Кирпичи при ближайшем рассмотрении оказались прокрашенным пенопластом. Фото: Василий Вичвар

В описании собора, кстати, значится, что при его строительстве использовался не абы какой кирпич, а сделанный из особо ценной красной глины. Его везли в Омск из Прибалтики.

Накануне прошла строительная экспертиза объекта. По счастью, поддельный «кирпич» использовали только в декоративных элементах, несущие конструкции не затронуты таким «рационализаторским» решением. И, несмотря на то, что храм, как и «Арена Омск» начал разваливаться спустя 10 лет после сдачи, судьба хоккейного стадиона ему пока не грозит.

– Тем не менее, чтобы привести храм в тот вид, как это изначально планировалось, потребуется делать вычинку кирпича, – объясняет отец Василий. – По-другому заменить пенопласт не получится. Это огромные средства, мы пока даже не подсчитали сумму. Но таких денег у нас точно нет. Работы мы можем провести только за счет пожертвований. Поэтому сейчас мы вынуждены стоять, что называется с протянутой рукой.

Из пенопласта сделаны и сложные резные элементы кладки. Фото: Василий Вичвар

Фото: Василий Вичвар

Как выяснилось, есть в соборе и еще одна серьезная проблема – алтарь, все стены и колонны в храме сделаны из гипсокартона. Была задумка украсить собор фресками, но это очень дорогие работы. Наносить картины надо на такой недолговечный материал просто бессмысленно. По-хорошему, все это надо сносить, делать нормальные колонны и стены, штукатурить, и только на слой извести, которая со временем становится только крепче, - делать фрески.

Кроме того, необходимо в ближайшее время поменять прогнившие трубы стоков. Сейчас вода из них бежит прямо по стенам и разрушает их.

Напомним, в середине 2000-х работы курировал фонд «Возрождение», с которым регион в лице «Омскоблстройзаказчика» заключил договор. А подрядные работы выполняли НПО «Мостовик» и компания «Агростройкомплект».

Успенский собор считается новоделом, поэтому не является памятником архитектуры и не находится под защитой государства. Средства на его реконструкцию Омской епархии придется изыскивать самостоятельно. А пока лето заканчивается, и, чтобы хоть как-то привести храм в порядок до наступления холодов, пенопласт на колокольне решили опять закрасить, чтобы он не разрушался еще больше.