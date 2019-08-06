2019-08-06T07:28:02+03:00
Общество

«Никогда такого не было и вот опять»: Омичи снова задыхаются от выбросов

Центр мониторинга заваливают жалобами
Станислав МУХИН
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Не прекращаются жалобы горожан на ядовитый запах в воздухе. Выбросами в Омске пахнет каждую неделю по несколько раз. Понедельники не стали исключением. Омичи заваливают Центр мониторинга с передвижной эколабораторией жалобами на вонь. Большая часть звонков идет из Нефтяников и с Левого Берега. Правда, толку от этих звонков пока немного. За последние полтора года удалось поймать на выбросах лишь два предприятия - ООО "Астра" и ООО "ХимПром". Работников последних даже жестко задержали бойцы СОБР. А деятельность компании приостановили. Но и это не помогло. Омичи продолжают жаловаться, что их травят.

- В Николаевке был опять невыносимый запах газа. Как же так, вроде закрыли какое-то предприятие, значит это не они. Кто-то еще целенаправленно нас травит. Когда это все прекратится? - задал риторический вопрос один из омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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