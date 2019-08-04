Омичи пожаловались на перекрытый для пешеходов метромост после салюта

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-04T08:51:08+03:00

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Закончилось празднование очередного Дня города в Омске. Однако жители снова обращают внимание на неудобства. На этот раз сибиряки жалуются на перекрытый после салюта метромост. По словам омичей, для движения машин он был открыт, а вот пешеходов по нему не пропускала полиция. Из-за этого многие не могли попасть пешком. Горожане так и не поняли, какая была необходимость перекрывать метромост.

- Не можем пройти домой из за того, что закрыли мост для пешеходов. Но машины едут. В чем прикол? - написал в соцсетях один из жителей. Сотрудники полиции говорят: "в целях безопасности". Какой безопасности??? Чтоб фестиваль фейерверков не смотрели? А мы были с детьми и без денег.

ИСТОЧНИК KP.RU