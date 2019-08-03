В Омске в День города прогремел праздничный салют

Омск сегодня отмечал свой 303-й день рождения. С самого утра было запланировало множество мероприятий, которые омичи с удовольствием посетили. Погода в праздничный день не подкачала – температура была около +24 градусов без дождя, поэтому все желающие вдоволь нагулялись. Самым ярким событием традиционно стал Сибирский международный марафон, на который в этом году собралось больше 7 тысяч спортсменов и любителей бега.

Также множество омичей посетили цветочную выставку «Флора-2019», которая в этом году была посвящена театру – Выставочный сквер украсили балерины и театральные сцены. Многие после прогулки в центре уехали в парк Победы – там проходил исторический фестиваль «Щит Сибири» - можно было пострелять из лука и посмотреть на сражения средневековых рыцарей.

Вечером прошло выступление молдавского певца Дана Балана на площади Победы в Омске. Однако многие омичи посетовали на то, что выступление заморского артиста пришлось ждать больше 30 минут. Но, несмотря на небольшую популярность, исполнитель все же смог зажечь публику.

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Финальным аккордом стали многочисленные фейерверки. Салют в этом году запускали из двух точек – в Советском парке и на Иртышской набережной в районе Бульвара победы. Также омичи, купившие билеты на фестиваль фейерверков, могли посмотреть на огненное шоу там.

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Впечатления от салюта у омичей как всегда двоякие – кому-то световое шоу понравилось, а кто-то в очередной раз отметил, что пускать деньги в воздух нерационально. Однако большинство все же сошлось на том, что День города не был бы полноценным праздником без фейерверка. По отзывам омичей, самый зрелищный салют был на Иртышской набережной. Большинство горожан фейерверком остались довольны.

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