2019-08-03T19:58:45+03:00
Общество

В Омске в День города прогремел праздничный салют

Его можно было посмотреть из двух точек в городе [фото, видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске в День города прогремел праздничный салютВ Омске в День города прогремел праздничный салютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омск сегодня отмечал свой 303-й день рождения. С самого утра было запланировало множество мероприятий, которые омичи с удовольствием посетили. Погода в праздничный день не подкачала – температура была около +24 градусов без дождя, поэтому все желающие вдоволь нагулялись. Самым ярким событием традиционно стал Сибирский международный марафон, на который в этом году собралось больше 7 тысяч спортсменов и любителей бега.

Также множество омичей посетили цветочную выставку «Флора-2019», которая в этом году была посвящена театру – Выставочный сквер украсили балерины и театральные сцены. Многие после прогулки в центре уехали в парк Победы – там проходил исторический фестиваль «Щит Сибири» - можно было пострелять из лука и посмотреть на сражения средневековых рыцарей.

Вечером прошло выступление молдавского певца Дана Балана на площади Победы в Омске. Однако многие омичи посетовали на то, что выступление заморского артиста пришлось ждать больше 30 минут. Но, несмотря на небольшую популярность, исполнитель все же смог зажечь публику.

instagram.com/mamicheva_olga_andreevna/

instagram.com/mamicheva_olga_andreevna/

Финальным аккордом стали многочисленные фейерверки. Салют в этом году запускали из двух точек – в Советском парке и на Иртышской набережной в районе Бульвара победы. Также омичи, купившие билеты на фестиваль фейерверков, могли посмотреть на огненное шоу там.

instagram.com/nikita_felldman/

instagram.com/nikita_felldman/

Впечатления от салюта у омичей как всегда двоякие – кому-то световое шоу понравилось, а кто-то в очередной раз отметил, что пускать деньги в воздух нерационально. Однако большинство все же сошлось на том, что День города не был бы полноценным праздником без фейерверка. По отзывам омичей, самый зрелищный салют был на Иртышской набережной. Большинство горожан фейерверком остались довольны.

instagram.com/golddavydova/

instagram.com/golddavydova/

Омску 303.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
В Омске 5-летний мальчик выпал из окна
В Омске нашли 9-летнего мальчика, которого искали больше суток
В Омске стартовал Сибирский международный марафон
Омичи снова жалуются на залитые после дождя улицы
Поисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитет
Из-за неисправной проводки в Омске чуть не сгорел дом на 11 семей
Перевернувшийся на машине омич угнал ее у медиков
Омичам рассказали, какая погода будет в День города
В областном минстрое прокомментировали ДТП с автобусом, улетевшим в кювет
Предупрежден значит вооружен
Сотрудники омского МЧС отправились тушить пожары в Красноярском крае
В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»
Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой
В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров
Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать
Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены
Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
«Росводоканал Омск» подарил городу уникальную колонку
На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров
В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика
Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города
Омичи нашли экзотический гриб
В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку
В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы
В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране