День города-2019 в Омске: как проходит праздник
«Комсомолка» рассказывает, как проходит празднование Дня города в Омске [онлайн-трансляция]
«Комсомолка» рассказывает, как проходит празднование Дня города в ОмскеФото: Анна САДОВНИКОВА
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Омск сегодня, 3 августа, отмечает свой 303-й день рождения. В городе сегодня пройдет множество мероприятий, в числе которых международный марафон, цветочная выставка «Флора-2019» и концерт Дана Балана. Также омичи смогут посетить международный фестиваль фейерверков и посмотреть салют в Советском парке и на Иртышской набережной. «Комсомолка» в нашей текстовой трансляции рассказывает, как проходит день города в Омске.
День города в Омске 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU