Смог в Омске рассеется только к выходным

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-23T14:11:06+03:00

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Омичи со вчерашнего дня страдают от сильного смога в городе – в МЧС уже рассказали, что смог в городе стоит из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Там горят леса и дым ветром принесло в Омскую область. Накануне спасатели и синоптики обещали, что дым рассеется уже к среде, 24 июня. Однако по уточненным данным рассеивания дыма стоит ждать не раньше выходных.

- По расчетам метеорологов 26-27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Очевидно, что омичам теперь стоит надеяться только на смену ветра, который унесет гарь из города. Врачи, тем временем, рекомендуют омичам уехать из города или ходить в масках, смоченных водой, для того, чтобы минимизировать негативное влияние смога на легкие. Также рекомендовано меньше находиться на улице и закрывать окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU