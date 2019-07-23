2019-07-23T14:11:06+03:00
Общество

Смог в Омске рассеется только к выходным

К этому времени должен смениться ветер
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Смог в Омске рассеется только к выходнымСмог в Омске рассеется только к выходнымФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Омичи со вчерашнего дня страдают от сильного смога в городе – в МЧС уже рассказали, что смог в городе стоит из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Там горят леса и дым ветром принесло в Омскую область. Накануне спасатели и синоптики обещали, что дым рассеется уже к среде, 24 июня. Однако по уточненным данным рассеивания дыма стоит ждать не раньше выходных.

- По расчетам метеорологов 26-27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Очевидно, что омичам теперь стоит надеяться только на смену ветра, который унесет гарь из города. Врачи, тем временем, рекомендуют омичам уехать из города или ходить в масках, смоченных водой, для того, чтобы минимизировать негативное влияние смога на легкие. Также рекомендовано меньше находиться на улице и закрывать окна и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 500 юных зрителей узнали о безопасном электричестве от актеров Северного Драматического театра
Омский инвалид добросовестно платил по квитанциям, но у него отключили электричество
Врач-терапевт рассказала, как пережить смог в Омске
Омич украл у матери друга «Мерседес» и сбил на нем женщину
Троих омичей поймали на воровстве дорого алкоголя из супермаркета
В Омской области на трассе перевернулась фура с яблоками
В Омске поймали воришек, обчистивших 5 квартир
Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой
Омич предложил участковому взятку в 100 тысяч и получил срок
«Росводоканал Омск» напоминает о сроках передачи показаний счетчиков
Обмануть «Меркурий» невозможно
В Омске мужчину сняли с поезда из-за приставаний к официантке
Омский филиал Россети Сибирь развивает систему дополнительных сервисов
Омич, упавший с лестницы на работе, отсудил 180 тысяч
В Омске перекроют улицы в центре на 5 дней
Омич нашел патроны, чтобы сделать брелоки, и попал под статью
В Омске горела сауна
В Омске ищут пропавшего неделю назад мужчину с гипсом
В Омске снова жалуются на ядовитые выбросы
Омичей ждет новая волна отключений горячей воды
В Омске трамваи временно не будут ходить по Лермонтова
Омичи задолжали за электричество более 1 млрд рублей
Омск попал в 20 городов с наибольшим разрывом доходов между богатыми и бедными
Омичка трубует 200 тысяч за падение на ступеньках кинотеатра
В Омске будут судить мужчину, зарубившего соперника саблей
В Омской области погибла годовалая девочка, получив удар током