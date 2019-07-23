«Выросло количество вызовов скорой»: Чем сибирякам грозит дым в небе над Омском

Леса горят в Красноярском крае и Иркутской области, а задыхается вся Сибирь. Едкий дым отнесло за тысячу километров от очагов возгорания. Смогом затянуло Новосибирскую область и Хакасию. Такая же ситуация и в Омской области. Местные жители уже начали массово жаловаться на недомогания.

Как сообщили в региональном минздраве, только за минувшие сутки существенно увеличилось количество вызовов скорой помощи. Если обычно медики принимают в среднем 950 звонков, сейчас поступило около 1100.

– В основном обращаются за помощью люди с хроническими заболеваниями, – рассказала официальный представитель министерства здравоохранения Омской области Анна Никитина. – В частности у многих пациентов обострились заболевания органов дыхания.

По мнению специалистов минлесхоза, Красноярский край и Иркутская область – два самых горящих региона в России. В интернете достаточно легко это увидеть – данные космомониторинга транслируются в режиме онлайн на специальном сайте. При этом, как рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в минлесхозе, тушат далеко не все лесные пожары.

В тайге далеко не до всех очагов легко добраться. Иногда это возможно сделать только с помощью авиации. И тогда уже принимает решение специальная комиссия. Пожары тушат только в том случае, если есть угроза людям. При ее отсутствии начинают считать: если затраты на тушение превышают ущерб от пожара, его не тушат.

В Омской области, несмотря на державшуюся больше недели сухую и жаркую погоду, леса пока не горят. Тем не менее риск возникновения природных пожаров вырос до критического, пятого. Это значит, что лес может загореться даже от проехавшей по нему машины - были случаи, когда сухая трава вспыхивала от трения шин. Поэтому местных жителей просят быть предельно осторожными и уж точно не разжигать открытых огонь на природе.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель начальника отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Омской области Юлия Дойникова

Дымка в Омске и некоторых районах области – это следствие действующих природных пожаров на территории нескольких регионов Сибири. Угрозы для жизни и здоровья населения нет . по информации Обь-Иртышского УГМС, углекислого газа и взвешенных веществ в атмосфере Омска не зарегистрировано. По предварительным прогнозам, смог может продержаться до 24 июля.