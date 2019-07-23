2019-07-23T12:54:01+03:00
Общество

Врач-терапевт рассказала, как пережить смог в Омске

Радикальный способ – покинуть на некоторое время город
Анна МИКУЛА
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Смог над Омском продержится еще несколько дней.Смог над Омском продержится еще несколько дней.Фото: Анна МИКУЛА
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Смогом и запахом гари Омск накрыло еще в понедельник, 21 июля, утром. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, дым принесло от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. По прогнозам, потерпеть придется несколько дней – пока не перемениться ветер.

«Комсомолка» поинтересовалась у специалиста, как пережить это время.

– В первую очередь из-за сложившихся неблагоприятных условий страдают пациенты с бронхо-легочными заболеваниями, – рассказывает заведующая терапевтическим отделением горбольницы № 1 Наталья КУЗНЕЦОВА. – Радикальный совет, чтобы защититься от аллергического компонента, который присутствует сейчас в воздухе, – покинуть город. Если это невозможно, то надо максимально сократить контакт с окружающей средой: плотно закрыть окна и стараться меньше бывать на улице. К сожалению, маски, которые мы используем в быту, не эффективны при смоге. Молекулы аллергенов слишком маленькие, и маски их пропускают. Действенна только влажная повязка, но вы же не будете постоянно ходить в мокрой маске. Кроме того такая гипераллергенная среда может спровоцировать дебют заболевания у здоровых до этого людей. Также во время смога в воздухе снижено содержание кислорода. Это может ухудшить состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому главное для пациентов хроническими заболеваниями – дисциплина. Надо строго придерживаться базового лечения, назначенного врачом и при ухудшении состояния срочно обращаться к специалистам. Это резерв, который поможет продержаться эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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