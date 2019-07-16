В распоряжении «Космомолки» появилось видео, где «омский Мимино» показывает, как застрелил напарника

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-16T12:26:52+03:00

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В распоряжении «Комсомолки» появилось видео следственного эксперимента, во время которого Вадим Остапов показывает на статисте, как расправился со своим напарником. Правда, все проводят не в «газели», где произошло убийство, а в легковом авто.

- Тут места меньше, - сразу заметил обвиняемый. Выглядит он подавленным и девушка-следователь несколько раз просит его говорить громче. - Когда мы повернули, курили. Я сидел на пассажирском сиденье, пакет с обрезом положил с левой стороны. Я достал обрез, и вот примерно с такого расстояния произвел выстрел в сторону головы. Куда именно, я не запомнил. После выстрела было все в дыму, и перед выстрелом я специально не целился.

Фото: скриншот с видео (СУСК России по Омской области)

Напомним, водителя маршрутки, прозванного «омским Мимино» за то, что бесплатно подвозил из Азовского района до города всех нуждающихся, обвиняют в убийстве напарника. По предварительным данным, мужчина пошел на крайний шаг, приревновав жену Татьяну к односельчанину.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/720415" frameborder="0"></iframe> Видео из машины, где произошло убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU