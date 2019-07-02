Омичам еще раз снизили плату за мусор

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-02T11:06:36+03:00

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Омичи начали по-новому платить за мусор с апреля этого года. Однако с этого времени плату за мусор меняют уже во второй раз. В первый раз оплату пересчитали из-за того, что изначально были неправильно подсчитаны объемы вывозимого мусора. Сейчас же оплату снизили, потому что в Омске и области пока не построены мусоросортировные заводы.

- До момента запуска мусоросортировочного завода руководство компании посчитало необходимым исключить из тарифа для населения расходы на обработку мусора. Уже в июле омичам придут квитанции, в которых оплата коммунальной услуги «обращение с ТКО» будет начислена по скорректированному тарифу. За предыдущие месяцы населению также будет сделан перерасчет», - сообщил исполнительный директор ООО «Магнит» Александр Чернов.

До запуска мусоросортировочных заводов жители многоэтажек в городе будут платить 122,63 рубля, а жители частного сектора 128,37 рублей на человека. В Омской области жители благоустроенных домов будут отдавать 127,46 рублей, а жители неблагоустроенных – 111,99 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU