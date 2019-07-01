Мусор омичей за 12 миллионов начнут взвешивать с октября

В октябре в Омске начнут заново считать количество мусора, которое жители производят в разных домах. Все эксперты признают: прошлые нормативы вывели с нарушениями, поэтому они оказались сильно завышенными. И из-за этой цифры омичи платят за утилизацию твердых бытовых отходов чуть ли не больше всех в стране. Поэтому власти дали добро на пересчет норматива, мотивируя это тем, что новые цифры позволять снизить тариф. «Комсомолка» в деталях выяснила, как будут считать мусор и почему омичи все равно не станут платить за вывоз ТКО меньше.

1. Кто и как будет считать?

Сам процесс жестко регламентирован в федеральном законе. По каждому типу жилья выборка должна быть не менее 10 домов. В Омске планку решили поднять до 50 домов. Причем уже примерно известно, что это будут за дома.

- Наша рабочая группа по подсчету нормативов решила: за основу возьмем дома трех управляющих компаний – ООО «Труд», «ЖКО Московка» и ООО «6-й микрорайон», – объясняет председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Считать будет организация, которая выиграет конкурс. Уже написали нескольким фирмам, занимающимся этим в Москве и Санкт-Петербурге. Трое согласились. Причем никакими особыми навыками и сведениями они не обладают, но по конкурсу за свою работу получат 12 миллионов. Я честно не понимаю, зачем это нужно, но таково требование закона.

2. Когда начнут подсчет?

Считать будут в каждый из сезонов – осенью, летом, зимой и весной. Потому что у мусора, например, зимой и весной из-за дождей и снега вес больше.

- В течение недели в каждое из четырех времен года на выбранных домах член комиссии по подсчету нормативов, представитель фирмы и председатель совета дома от жильцов будут приходить к помойке с весами и взвешивать мусор из контейнеров, - говорит Лихачев. - Кто-то предложил даже якобы для прозрачности снимать весь этот процесс на видео и это внесли в протокол. Мне кажется, это бред, но не жалко – пусть снимают. Все равно никто это смотреть не будет.

3. Для кошелька выгоднее, чтобы считали по весу или объему?

- Это сейчас один из главных вопросов. Четкой позиции у Минстроя РФ, как правильно – по весу или объему – нет, – рассказывает эксперт. - Что выгоднее для жителей? Тут в каждом случае свои плюсы и минусы. Как, к примеру, посчитать объем половины бака? Поэтому решили считать и объем, и все мусора. А какую величину брать при расчете тарифа – определимся потом.

4. Как быть с частным сектором?

Прошлые подсчеты норматива неожиданно показали, что в частном секторе люди выбрасывают в три раза больше мусора, чем в многоэтажках. С этим жильем сейчас сложнее всего: мало где в городе на улицах с неблагоустроенным жильем стоят контейнеры. Но рабочая группа все же нашла такое место.

- С частным сектором все проблематично. Решили считать все улицы Северные. Этот район отделен улицей Герцена и многоэтажной застройкой, у которой свои контейнеры. То есть мы понимаем, что мусор в баках на Северных – производят жители частного сектора, – объяснил член рабочей группы Лихачев.

5. Омичи будут хитрить в расчетное время?

- Мы, конечно, понимаем, что жители домов, где будут считать мусор, станут выбрасывать отходы к соседям. Они же заинтересованы, чтобы цифры норматива были меньше. Поэтому я и говорю, что сразу было нормально считать. Сейчас все мы расплачиваемся за разгильдяйство тех, кто выводил цифры ранее.

6. Как изменится тариф?

- Я убежден, что мы перейдем на платежи по факту – то есть по весу. Сколько жители выбросят мусора – столько и оплатят. Но в конечном итоге цифры в квитанциях сильно не изменятся. После выведения нового норматива просто поднимут стоимость одной тонны мусора и продолжим платить столько же, – дается свой прогноз Лихачев. – То, чем мы сейчас занимаемся, больше нужно, чтобы успокоить омичей.

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«Помойки во дворах станут режимными объектами»

Председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр ЛИХАЧЕВ:

- Рано или поздно мы начнем платить по факту – по весу. А это приведет к тому, что каждый будет норовить выбросить свой мешок соседу. Поэтому я уже сейчас советую старшим по домам закрывать кирпичной кладкой помойки, либо делать их внутри старых металлических гаражей и закрывать. Скоро мусорки по всему Омску превратятся в режимные объекты с дверями и заборами.