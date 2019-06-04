2019-06-04T14:42:54+03:00
Общество

В магазинах Омской области есть запас телеприставок для приема цифрового сигнала

Большинство омичей купили их заблаговременно
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Приставку можно купить по цене до 1000 рублейПриставку можно купить по цене до 1000 рублейФото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омской области 3 июня отключили аналоговое телевещание федеральных общедоступных телеканалов. Теперь омичи будут смотреть телевизор в цифровом качестве. Чтобы продолжать смотреть любимые телеканалы, нужен современный телевизор (выпущенный после 2013 года) или специальная приставка для приема цифрового сигнала. Ее можно купить в любом магазине цифровой электроники или в отделении «Почты России». Несмотря на большой спрос, в магазинах сейчас ажиотажа нет.

- Накануне перехода на цифровое телевещание в торговых сетях региона был создан запас телеприставок на случай повышения спроса в первые дни прекращения аналогового вещания. Большинство омичей приобрело приставки заблаговременно, ажиотажа нет. Сейчас на складах магазинов имеется достаточное количество телеприставок различных ценовых категорий, - рассказал заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.

Крупнейшие торговые сети, такие как М.Видео, Эльдорадо, DNS, а также ФГУП «Почта России» подписали с Минкомсвязи России меморандум, по которому в этих магазинах приставку можно будет купить по цене до 1000 рублей. Напомним, льготные категории граждан могут получить компенсацию на приобретение приставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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