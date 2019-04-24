Кому из омичей положена выплата 1000 рублей на покупку приставки для цифрового ТВ

Чуть больше месяца осталось жить аналоговому телевидению. С 3 июня этого года вся Омская область перейдет на цифровое вещание, что уже сделали в ряде других регионов страны. Чем это чревато для жителей? Сибиряки могут остаться без любимых передач, если их телевизоры не имеют технической возможности принимать цифровой сигнал. Как правило, это аппараты, выпущенные до 2013 года. Но бывают исключения и для более новых моделей.

Старых же голубых экранов у пожилых людей предостаточно, поэтому изменения в первую очередь могут ударить по ним. Чтобы не остаться без просмотра любимых каналов у омичей два варианта: покупать новый телевизор, что крайне дорого или же приобрести специальную приставку для приема «цифры». Стоимость ее колеблется от 900 рублей до 2 000. Но омские власти обещают помочь сибирякам и взять часть расходов на себя. Определенным категориям граждан обещают единовременную льготную выплату в 1 000 рублей. Однако тем, кто на нее всерьез рассчитывает, стоит поторопиться с подачей заявления. Это нужно сделать в ближайшие дни. Их будут принимать в комплексных центрах соцобслуживания населения по месту жительства (подробнее см. «На заметку»).

Правда, получить единовременную выплату могут не все (подробнее см. «На заметку»). Также сибирякам придется попотеть при сборе всех необходимых документов. Соцслужбы ждут от желающих получить единовременную выплату на покупку цифровой приставки следующие бумаги:

√ паспорт;

√ документы, подтверждающие состав семьи и степень родства (паспорта членов семьи, свидетельства о заключении/расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении/удочерении);

√ копия лицевого счет из органа управления домом или иной документ со сведениями о зарегестрированных в квартире (в том числе временно) совместно с гражданином;

√ справка о доходах каждого члена семьи за последние 3 месяца;

√ справка об инвалидности (только для льготной III и IV группы);

√ трудовая книжка (для льготной I группы).

НА ЗАМЕТКУ

Кто имеет право на матпомощь?

- неработающие одинокие пенсионеры, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) с доходом не выше трех прожиточных максимумов для этой соцгруппы населения;

- семьи, где 5 детей и более до 18 лет;

- одиноко живущие инвалиды I и II группы;

- семьи с ребенком-инвалидом I и II группы и (или) инвалидом I и II группы.

КСТАТИ

Куда можно подать заявление?

- пр-т Космический, 49;

- ул. Магистральная, 50;

- пр-т Мира, 90/1;

- пос. Биофабрика, 14;

- ул. ХХ Партсъезда, 3;

- пос. Козицкого, 7;

- ул. Гуртьева, 7а;

- Комсомольский городок, 21;

- ул. 15-я Рабочая, 102а;

- ул. Российская, 11;

- ул. Новороссийская, 5а;