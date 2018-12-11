Как омичам с июня не остаться без телевидения

Еще в прошлом году в правительстве заявили, что с января 2019 года все телевизионное вещание перейдет на цифровой сигнал. Однако потом власти решили не портить праздники россиянам лишними хлопотами, поэтому в большинстве регионов это произойдет немного позже. Омская область перейдет на цифру с 3 июня 2019 года. Чем это чревато для сибиряков? С июня старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, просто технически перестанут принимать федеральные телеканалы. Сейчас они вещают аналоговым способом. Чтобы не остаться без любимых сериалов, передач и новостей жителям придется покупать новую специальную дециметровую антенну и приставку, которая должна раскодировать сигнал. Дополнительное оборудование будет стоить тысячу рублей с небольшим. Это касается тех, кто еще не успел подключить кабельное ТВ и сигнал на телевизор идет через коллективную антенну, установленную на крыше многоэтажке. Власти, кстати, обещают компенсировать людям эти расходы.

В любом случае, беспокоиться стоит, если вы увидите в верхнем углу экрана букву «А». Это значит, что вы смотрите аналоговое телевидение, которое вскоре будет отключено. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 тысяч человек – для нашего региона это все, кроме Омска, - аналоговое телевидение отключат полностью. В больших городах какие-то каналы еще можно будет смотреть.

Тем, у кого дома стоят новые приемники, достаточно просто перенастроить телеканалы, включив функцию «Автопоиск».

Разумеется, главный вопрос – какие преимущества для обычных телезрителей появятся после перехода на цифру. Прежде всего улучшится качество картинки. В регионе построили дополнительные 25 станций к уже имевшимся 23. Значит, жителям даже отдаленных сел региона будет доступен более сильный сигнал. Если раньше все антенны направляли на город, то теперь надо будет настроить их на ближайшую станцию.

К тому же благодаря цифре удастся охватить почти 100% территории – смотреть любимые программы омичи смогут без проблем хоть в тайге. Кроме того, выбор доступных каналов увеличится вдвое – с 10 до 20. Региональные телеканалы будут кабельными, «12 канал» пока останется аналоговым.

ВАЖНО!

Куда обратиться за консультацией?

- консультационный центр омского телерадиопередающего центра по адресу: проспект Мира, 131.

- по номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.

- на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.