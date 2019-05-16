На ученика, порезавшего ножом одноклассника в Омске, не завели даже административное дело

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-16T09:28:45+03:00

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ЧП случилось в омской школе № 45. 14-летнего подростка окружили ребята постарше, один из них ударил ножом мальчика. Как оказалось, всему виной стало расставание с девушкой. Накануне подросток бросил девушку, с которой встречался какое-то время, а она нажаловалась своим старшим друзьям, которые решили разобраться с обидчиком по-мужски. Сейчас подросток с ранением руки лежит в городской больнице. Оттуда он даже написал пост в соцсетях и попросил совета в выборе оружия для самообороны.

Тем временем, в полиции уже допросили обидчика школьника. Однако на 15-летнего подростка пока не завели уголовное дело.

- Подростка опросили, но пока ни уголовного, ни административного дела на него не завели. Сначала мы должны получить справки из медицинского учреждения о тяжести причиненного ему вреда, затем мы сможем сделать вывод о дальнейших действиях, - рассказали в полиции «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU