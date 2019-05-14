2019-05-14T13:26:40+03:00
Общество

Соцсети: ученики омской школы устроили поножовщину

Одного из мальчиков с ранением увезли на скорой
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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О ЧП в омской школе № 45, расположенной в Чкаловском поселке, рассказали в соцсетях очевидцы случившегося.

– В данном учебном заведении регулярно замалчивается информация о травмировании детей. Переломанные руки и ноги, сотрясения стали уже обычным делом, – рассказывает автор поста. – Сегодня дело дошло до поножовщины. Парень 14 лет был доставлен в городскую детскую клиническую больницу № 3 с ножевым ранением и сильным кровотечением.

Как выяснилось, накануне пострадавший расстался с девушкой. Та нажаловалась своим друзьям. Группа подростков отправилась на ее «защиту». Они окружили 14-летнего провинившегося, а один из учеников ударил его ножом в руку и молча ушел. Родные потерпевшего требуют от руководства школы разобраться в инциденте.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

В омской мэрии уже прокомментировали случившееся.

– Ученик 8 класса школы № 45 вышел за территорию школы, где его ожидал учащийся другой школы, – рассказали в омском департаменте образования. – Он и ударил его ножом, попал в руку. Пострадавший ребенок вернулся в школу, так как там находилась его мама, которая привела младшего ребенка на занятия. Администрация школы вызвала скорую, ребенок сейчас в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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