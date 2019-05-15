2019-05-15T10:42:51+03:00
Общество

Омский ученик, порезанный сверстником в школе: Посоветуйте оружие, бокс мне не помог

Сейчас он находится в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Посоветуйте оружие, бокс мне не помогПосоветуйте оружие, бокс мне не помогФото: vk.com
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ЧП случилось в омской школе № 45 накануне вечером. На 14-летнего подростка напали прямо в школе. Всему виной оказалось расставание с девушкой. Подросток бросил девушку, с которой он встречался, а она, в свою очередь, нажаловалась своим друзьям постарше. Они-то и решили разобраться с подростком по-мужски. О разборках стало известно благодаря социальным сетям.

– В данном учебном заведении регулярно замалчивается информация о травмировании детей. Переломанные руки и ноги, сотрясения стали уже обычным делом, – рассказывает автор поста. – Сегодня дело дошло до поножовщины. Парень 14 лет был доставлен в городскую детскую клиническую больницу № 3 с ножевым ранением и сильным кровотечением.

Как оказалось, группа подростков окружила провинившегося школьника, один из них достал нож и ударил мальчика ножом в руку. После этого они оставили истекающего кровью подростка и поспешили скрыться.

Школьника спасли медики Фото: vk.com

Школьника спасли медикиФото: vk.com

По счастливой случайности в школе оказалась мама раненого подростка – она привела туда младшего ребенка. Школьнику сразу же вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. Оттуда он и написал просьбу о помощи в группу «Омск оружие пневматика».

- Здравствуйте! Я тот самый школьник, которого ножом порезали, хочу у вас совет по поводу самообороны, какое оружие (легальное, без лицензии) посоветуете? По опыту бокс не помог, - написал отчаявшийся школьник.

Подписчики сообщества все же посоветовали ему продолжать заниматься боксом или другими видами единоборств, а кто-то посоветовал иметь при себе перцовый баллончик. Нашлись и те, кто посоветовал больше времени уделять учебе и не ввязываться в сомнительные истории.

В полиции уже заявили, что обидчик парня задержан - с 15-летним подростком сейчас работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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