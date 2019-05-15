Подростка, устроившего поножовщину в омской школе, задержали

15 Май 06:48 2019-05-15T06:48:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло в омской школе №45, которая находится в Чкаловском поселке. Очевидцы рассказали в социальных сетях, что 15-летний подросток ударил ножом одного из учеников школы. 14-летнего мальчика увезли в больницу с ранением и сильным кровотечением.

Как оказалось, причиной конфликта стала девушка, с которой расстался раненый подросток. Девушка нажаловалась своим старшим друзьям, которые и решили разобраться со школьником по-мужски. Подростка, набросившего с ножом на школьника, уже задержали.

- 15-летний участник конфликта был доставлен в отдел полиции. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU