Омский боец Шлеменко хочет встретиться с подростками, закидавшими пенсионера камнями

СЕГОДНЯ 06:55 2019-04-19T06:55:18+03:00

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Напомним, толпа подростков напала на пенсионера, который прибирался в своем гараже. 77-летний мужчина сделал замечание школьникам о том, чтобы они не бегали по крыше гаража, где он сделал ремонт. В ответ школьники проявили агрессию – они закидали его камнями и пнули несколько раз. Они снимали все на видео, которое позже попало в соцсети. Перед тем, как они напали на пенсионера, жестокие подростки успели избить маленького школьника и тоже сняли это на видео. Сейчас видеозаписями заинтересовались в полиции и в следственном комитете, где проводят проверку.

Тем временем, омский боец Александр Шлеменко осудил поведение подростков и предложил им встретиться. Шлеменко родился и вырос на Московке, где все произошло, поэтому его глуюоко задела ситуация.

- Я, как житель Московки, хочу встретиться с этими ребятами, посмотреть, пообщаться, постараться их как-то вразумить, чтобы такое у нас не повторялось, поэтому давайте вместе будем следить, заниматься воспитанием нашего подрастающего поколения, чтобы у нас были достойные ребята, сказал Шлеменко.

ИСТОЧНИК KP.RU