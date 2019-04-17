«Ты что творишь - он же ветеран войны!»: В Омске подростки сняли на видео, как пинали пенсионера и кидали в него камни

Шокирующее видео появилось в социальных сетях. Неравнодушный омич, решивший остаться неизвестным, увидел ролик у одного из знакомых. Поступок подростков он не одобрил, поэтому записью решил поделиться в социальных сетях.

- Может кто-нибудь узнает малолетних отморозков на видео? Они нападают на пожилого человека, кидают в него камни и пытаются пинать. Действия происходят на Московке-2 в Омске. Предположительно, учащиеся 6-7 классов 71-й школы, - написал омич.

Все, что происходит на видео, может вызвать только чувство глубокого негодования. Группа школьников, среди которых есть даже девочки, нападает на пожилого мужчину в гаражах. Отморозки кидают в него камни и поливают отборным матом. Никто вообще не боится пенсионера, что уж говорить об уважении. Мужчина неуверенно ругается на молодежь и то и дело прячется от летящих в него камней за дверью своего гаража.

Особо активные школьники подбегают к нему и пытаются пнуть. Под громкий смех автор снимает все происходящее на видео. Позже кто-то из подростков выложил все в интернет, в надежде прославиться и стать «героем» среди сверстников. Нам пришлось убрать из видео звук, слушать эту отборную брань невозможно.

Кому-то из детей все же хватило ума одернуть друзей. На ролике слышно, как кто-то из школьников кричит самым обезумевшим товарищам:

- Андрей, ты что, совсем! Это же дедушка! Он ветеран войны!

- Бедный дедушка, - закричал кто-то язвительно.

Несколько озверевших отморозков продолжили кидаться на старика. Один из хулиганов подбежал и пнул двери гаража, за которыми укрывался пенсионер. Другие продолжили кидать камни.

- Вы что, сдурели? – кричит на ролике отчаявшийся успокоить подростков пенсионер.

Мужчина вскоре понял, что слова на школьников не действуют, поэтому, не зная как защититься от толпы неадекватных подростков, он взял первое, что попалось под руку – топор.

- Андрей, успокойся, ты хочешь, чтобы он тебя зарубил? - попытался остановить главного зачинщика травли кто-то из сверстников.

Очевидно, что пожилой мужчина не собирался бить топором нападавших. Он пытался хоть как-то отпугнуть их. И те быстро это поняли.

- Что ты делаешь, это же ветеран войны! - закричал один из школьников, оттаскивая того самого Андрея от дверей гаража.

На этом видеозапись обрывается. Видимо, после этого школьники отступились от пенсионера. Видео вызвало бурную реакцию у омичей. Многие из них требуют наказать подростков, и надеются, что их найдут полицейские. Этот ролик наверняка заинтересует силовиков.