«Не обижаюсь на детей»: Омский пенсионер, которого подростки закидали камнями, не хочет их наказывать

Видео, на котором группа подростков из Омска закидывает пенсионера камнями и пинает его, уже успело облететь всю страну. Подростки подошли к пенсионеру, ремонтировавшему что-то в гараже, и принялись оскорблять его. Некоторые из школьников начали кидать в него камни, один из них и вовсе пустил в ход ноги и попытался пнуть пожилого мужчину. Весь процесс они снимали на видео, сопровождая язвительными комментариями.

Кто-то из группы подростков попытался остановить активистов:

- Андрей, ты что, совсем! Это же дедушка! Он ветеран войны!

Но трое подростков продолжали избивать мужчину, пока он не взял в руки топор – первое, что попалось под руку. Пенсионер не хотел причинить вред школьникам, он хотел лишь припугнуть их. Вскоре подростки, то ли прислушавшись к здравым комментариям своих же друзей, то ли испугавшись топора, все же разбежались.

«Комсомолке» удалось поговорить с пенсионером, который пострадал от действий подростков. Общаться на камеру он категорически отказался. 77-летний Александр Александрович с супругой живут на окраине города. Мужчина до сих пор работает и ведет активный образ жизни. У них с женой свой гараж, в котором они недавно сделали ремонт.

- Мы в гараже только ремонт закончили, а парни бегали по крышам, от этого штукатурка на потолке осыпается. Я и сделал им замечание, чтобы больше не бегали, но они напали на меня в ответ, - рассказал Александр Александрович «Комсомолке».

Пенсионер выглядит добродушно, оказалось, что он вовсе не писал заявление в полицию на подростков. Видео, снятое хулиганами, нашли из-за того, что родители младших классов пожаловались. Эти же школьники избивали их детей. Когда в полиции начали проверять мальчиков, выяснилось, что это не единственное их преступление.

- Я не обижаюсь на них, не хочу их наказать. Знаете, со мной первый раз такое, я даже в полицию не пошел, это случайно вскрылось. Да, они камнями кидались в меня. Но это они не со злости. Их воспитывать нужно, пусть школа и родители ими лучше занимаются. А если суд будет, я же им биографию на всю жизнь испорчу, зачем это. Молодые они еще, - признался пенсионер.

У полиции, впрочем, другое мнение. Пенсионер получил ушибы и ссадины на руках и лице. Их нанесли двое 14-летних подростков и один 13-летний. Один из них уже состоит на учете за кражи. В полиции сейчас проводят проверку, по всей видимости, подростков все-таки ждет наказание.

- Школа должна заниматься воспитательной работой. Они ведь насмотрятся телевизора и идут кулаками махать, а с ними работать нужно. От наказания толку нет, - с улыбкой заметил Александр Александрович.

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