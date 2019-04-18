СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-18T07:04:41+03:00

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Омские подростки, закидавшие камнями пенсионера, засветились еще в одной драке. На этот раз один из подростков из «банды» напал на ученика младших классов этой же школы. Он пинал его ногами по голове, а маленький мальчик истошно плакал. Жестокий ролик избиения также попал в социальные сети, где очевидцы сообщили, что здесь весь конфликт начался из-за пачки чипсов.

По всей видимости, именно из-за этого избиения мама маленького школьника пошла в полицию, где потом и узнали о том, что подростки помимо нападок на младшеклассника, закидали камнями дедушку. Напомним, 77-летний Александр Александрович получил ушибы рук и лица. Группа подростков напала на пенсионера у его гаража. Они всячески обзывали его матерными словами, кидали камни и пинали. Однако пенсионер на школьников зла не держит, он считает, что школьники не заслужили наказания, ведь они еще маленькие. Впрочем, один из школьников уже записал видео с извинениями. Но в полиции сейчас проводят проверку, после которой, вероятно, школьников все же ждет наказание.

Омские подростки, закидавшие камнями дедушку, перед этим избили еще и школьника.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU