Подросток, кидавший камни в омского пенсионера: Мне стыдно, что я это творил...извините
В социальных сетях появилось видео, в котором один из нападавших на омского пенсионера извиняется. Впрочем, сибиряки не верят в искренность школьника. Они считают, что ролик он записал, испугавшись за себя. Отморозкам, закидавшим дедушку камнями и избившим его, после огласки начали угрожать в соцсетях.
- Я Назаров Александр... извиняюсь, что полез к дедушке. Мне очень стыдно за то, что я натворил. Извините меня, пожалуйста. Больше я такого делать не буду. Я оступился...но это один шаг. Больше такого не повторится, - трясущимся голосом, постоянно запинаясь, сказал на видео школьник.
"Комсомолка" нашла того самого дедушку и пообщалась с ним. В разговоре с нами пенсионер заявил, что не держит зла на детей и не хочет портить им биографию.
Подросток, закидавший в Омске пенсионера камнями, извинился в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU