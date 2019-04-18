2019-04-18T05:02:47+03:00
Общество

Подросток, кидавший камни в омского пенсионера: Мне стыдно, что я это творил...извините

Но большинство не верит в раскаяния школьника [видео]
Станислав МУХИН
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Пенсионер защищался топором.Пенсионер защищался топором.Фото: ВКонтакте
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В социальных сетях появилось видео, в котором один из нападавших на омского пенсионера извиняется. Впрочем, сибиряки не верят в искренность школьника. Они считают, что ролик он записал, испугавшись за себя. Отморозкам, закидавшим дедушку камнями и избившим его, после огласки начали угрожать в соцсетях.

- Я Назаров Александр... извиняюсь, что полез к дедушке. Мне очень стыдно за то, что я натворил. Извините меня, пожалуйста. Больше я такого делать не буду. Я оступился...но это один шаг. Больше такого не повторится, - трясущимся голосом, постоянно запинаясь, сказал на видео школьник.

"Комсомолка" нашла того самого дедушку и пообщалась с ним. В разговоре с нами пенсионер заявил, что не держит зла на детей и не хочет портить им биографию.

Подросток, закидавший в Омске пенсионера камнями, извинился в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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