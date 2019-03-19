Появилось видео падения ледяной глыбы с крыши вуза на омича

19 Март 18:18 2019-03-19T18:21:38+03:00

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Трагедия произошла во вторник днем в самом центре Омска. 18-летний парень шел мимо здания омского филиала Финансового университета по улице К. Либкнехта. Вдруг на него упала огромная льдина подтаявшего снега с крыши вуза. Парень в тяжелом состоянии сначала был доставлен в ближайший травмпункт, а затем в больницу.

В Telegram появилось видео с моментом трагедии. На кадрах можно увидеть, как молодой человек идет по тротуару. В какой-то момент сверху падает огромная глыба снега. Парень падает как подкошенный. Вокруг него начинают суетится прохожие.

Известно, что крышу вуза убирали за неделю до случившегося, но нанятая фирма до конца этого не сделала. Следователи уже допросили замруководителя Финансового университета. Наверняка вопросы возникнут и к фирме, проводившей работу. О происшествии и необходимости чистить крыши от снега уже жестко высказался омский губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/698120" frameborder="0"></iframe> На 18-летнего омича упала глыба снега.

ИСТОЧНИК KP.RU