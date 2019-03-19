2019-03-19T14:52:56+03:00
Происшествия

Бурков жестко отреагировал на обвал ледяной глыбы с крыши в центре Омска

Напомним, в результате происшествия тяжелую травму получил молодой человек
Анна МИКУЛА
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Фото: СУ СК по Омской областиФото: СУ СК по Омской области
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Сегодня, 19 марта, в самом центре Омска произошло ЧП. С крыши здания финуниверситета на улице Партизанской обвалилась большая льдина. Смерзшаяся глыба упала на 18-летнего прохожего. Молодого человека с тяжелой травмой головы увезли в реанимацию. Следственный комитет начал проверку случившегося. В данный момент показания дает замдиректора учебного заведения.

Тем временем, на инцидент уже отреагировал губернатор Александр Бурков.

- Сейчас весна началась - неужели непонятно, что работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе?! - возмутился глава региона. - Зачем доводить до такой критической ситуации?! Я считаю, что это прямая халатность! И безответственность подрядных организаций и управляющих компаний! Или не будем чистить, пока петух не клюнет? Поручаю госжилинспекции и мэрии провести работу с управляющими компаниями и собственниками помещений, чтобы обеспечить безопасность омичей от падения снега и льда с крыш. Госжилинспекция и мэрия должны в ежедневном режиме мониторить исполнение управляющими компаниями своих обязанностей и контролировать собственников и арендаторов помещений по уборке крыш. Чтобы в ближайшие дни не было снега и льда на крышах! Работы проводить оперативно и с соблюдением техники безопасности. Очистить крыши полностью, если еще этого не сделали. День-два максимум. Не доводите до критических ситуаций!

ИСТОЧНИК KP.RU

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