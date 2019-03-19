В центре Омска на голову прохожему с крыши свалилась ледяная глыба: Пострадавший в реанимации

В центре Омска случилось ЧП. Из-за неубранного снега на крыше одного из зданий по улице Партизанской образовались огромные заледеневшие куски. Один из них только что упал на голову проходившему мимо человеку.

Как рассказали очевидцы, сначала пострадавшего с серьезной травмой головы доставили в травмпункт на улице Либкнехта. Оттуда ему вызвали реанимацию горбольницы № 1. Пациент находится в реанимации.

По предварительным данным, инцидент произошел возле здания омского филиала Финансового университета при правительстве РФ на Партизанской, 6.

Фото: СУ СК России по Омской области

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Пока известно, что ему 18 лет и он, по всей видимости, студент этого учебного заведения.

- На место происшествия выехали следователи территориального следственного отдела для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказала официальный представитель областного СУСК Лариса Болдинова. - В ходе проверки следователи намерены установить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшему, дать правовую оценку случившемуся и установить лицо, ответственное за своевременную уборку снега с крыши здания. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как выяснилось, две недели назад подрядная организация чистила крышу от снега, но работы бросили, не докончив. Сейчас замдиректора финансового университета рассказывает следователю на допросе, почему так произошло.

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

ОФИЦИАЛЬНО

«Зачем доводить до такой критической ситуации?!»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Сейчас весна началась - неужели непонятно, что работы по очистке крыш от снега надо проводить на регулярной основе?! Зачем доводить до такой критической ситуации! Я считаю, что это прямая халатность! И безответственность подрядных организаций и управляющих компаний! Или не будем чистить, пока петух не клюнет? Поручаю госжилинспекции и мэрии провести работу с управляющими компаниями и собственниками помещений, чтобы обеспечить безопасность омичей от падения снега и льда с крыш. Госжилинспекция и мэрия должны в ежедневном режиме мониторить исполнение управляющими компаниями своих обязанностей и контролировать собственников и арендаторов помещений по уборке крыш. Чтобы в ближайшие дни не было снега и льда на крышах! Работы проводить оперативно и с соблюдением техники безопасности. Очистить крыши полностью, если еще этого не сделали. День-два максимум. Не доводите до критических ситуаций!