2019-01-28T09:45:25+03:00
Общество

Следком проверит сообщения об омской воспитательнице, якобы, заклеивавшей детям рот скотчем

Тем временем, сотрудница уже уволились
Анна МИКУЛА
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К проверке подключился Следственный комитет.К проверке подключился Следственный комитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Напомним, сразу несколько трехлетних малышей из одной группы омского садика № 330 рассказали своим мамам, что воспитательница, якобы, заклеивала им рот скотчем и запугивала. Обеспокоенные родительницы написали заявления в полицию и прокуратуру.

В руководство садика попыталось объяснить все игрой - мол, воспитатель не хотела никого пугать и в шутку привязывала малышей к своей руке. Кстати, в департамента образования сообщили, что эта женщина уже написала заявление по собственному желанию.

Что же произошло на самом деле, предстоит разобраться следователям. После сообщений об инциденте в СМИ, к проверке подключился региональный Следком.

- В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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