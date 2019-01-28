Омская воспитатель, которую родители обвинили в запугивании детей, уволилась

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-28T08:19:15+03:00

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Напомним, тревогу в соцсетях забили сразу несколько мамочек. Женщины, ссылаясь на слова своих детей, обвинили воспитательницу из садика № 330, что та запугивала ребятишек и заклеивала им рты скотчем. Пост появился сразу в нескольких пабликах города в социальной сети «ВКонтакте». Впрочем, в комментариях другие родители, дети которых также ходили в группу к этой женщине в другом садике, пишут, что она добрейшей души человек.

Тем временем, родители малышей, которые пожаловались на воспитательницу, написали заявления в прокуратуру и полицию. Фото этой сотрудницы, кстати, уже пропало с сайта садика.

- Воспитательница, о которой идет речь - написала заявление по собственному желанию. С 25 января в учебном учреждении не работает, прокомментировали ситуацию в департаменте образования омской мэрии. - По обращению родителя в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов.