2019-01-28T07:23:44+03:00
Общество

Омичка пожаловалась, что воспитатель в саду заклеила ее ребенку рот скотчем

Женщина требует расследовать инцидент
Анна МИКУЛА
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Омичка пожаловалась, что ее сына запугивала воспитатель.Омичка пожаловалась, что ее сына запугивала воспитатель.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Сразу в нескольких омских пабликах появилось сообщение от омички лены Полозовой. По словам женщины, воспитатель детского сада ее ребенку и еще нескольким малышам заклеивала рот скотчем, якобы, из-за того, что дет сильно шумели.

- В эту пятницу подтвердился факт издевательства над детьми в группе, куда я каждый день отвожу своего младшего сына. К нам пару месяцев назад пришла новая воспитательница, и, как оказалось, она связывала и заклеивала ротики нашим деткам скотчем! В дальнейшем запугивала детей, чтобы они не говорили родителям! Не все дети смогли молчать: все рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике! – написала автор поста.

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