Омская елка попала в рейтинг самых страшных елок в стране

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-24T12:08:36+03:00

Она оказалась далеко не самой уродливой [видео]

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Ободранная омская елка, установленная в одном из дворов в центре города попала в рейтинг самых чудовищных елок по всей стране, которые нужно сжечь. Ролик с самыми некрасивыми елками опубликовал телеграмм-канал Mash.

Напомним, ободранную елку установили во дворе дома по улице Рабиновича. Тогда жителей дворов возмутило такое отношение к украшению их двора – елка была ободранной и кривой. Дерево простояло во дворе несколько дней, после этого сотрудники управляющей компании торжественно заменили елку на более пушистую и красивую. Но елка уже попала в рейтинг самых ужасных новогодних деревьев. Вместе с елкой из Омска туда попали новогодние символы из Ростова, Астрахани, Владимира, Санкт-Петербурга, Брянска и Уфы.