Омская елка попала в рейтинг самых страшных елок в стране
Ободранная омская елка, установленная в одном из дворов в центре города попала в рейтинг самых чудовищных елок по всей стране, которые нужно сжечь. Ролик с самыми некрасивыми елками опубликовал телеграмм-канал Mash.
Напомним, ободранную елку установили во дворе дома по улице Рабиновича. Тогда жителей дворов возмутило такое отношение к украшению их двора – елка была ободранной и кривой. Дерево простояло во дворе несколько дней, после этого сотрудники управляющей компании торжественно заменили елку на более пушистую и красивую. Но елка уже попала в рейтинг самых ужасных новогодних деревьев. Вместе с елкой из Омска туда попали новогодние символы из Ростова, Астрахани, Владимира, Санкт-Петербурга, Брянска и Уфы.
Чудовищный новогодний топ: елки, которые надо сжечь .Мы в социальных сетях: Телеграм: https://t.me/breakingmash Ютуб: https://www.youtube.com/c/BreakingMash ВКонтакте: https://vk.com/breakingmash Фейсбук: https://www.facebook.com/breakingmash/ Одноклассники: https://ok.ru/group/53727953748034 Твиттер: https://twitter.com/BreakingMash