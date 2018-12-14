Ободранную елку в одном из дворов Омска убрали после жалоб жителей

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-14T10:06:14+03:00

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Ободранную елку, которую установили в одном из дворов на улице Рабиновича, решили убрать. Напомним, фото в соцсетях разместили разгневанные местные жители. Елка выглядела настолько жалко, что жители писали: лучше бы ее совсем не ставили во дворе. Также они жаловались, что наверняка на приобретение дерева потратили немалые деньги. В администрации города, впрочем, опровергли догадки омичей:

- Елку установили жители близлежащих домов для проведения праздничных мероприятий. Средств на эти цели не выделялось. Управляющая компания по просьбе омичей планирует заменить ее на другое дерево.

Сейчас стало известно, что уродливую елку распилили и вывезли из двора, на ее место установили новую ель, которая хоть и меньшего размера, но пушистая и красивая.