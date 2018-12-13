Омичи в шоке от ободранной елки, которую установили во дворе

СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-13T07:45:59+03:00

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В соцсетях фото ободранной елки вызвало настоящий гнев у омичей. Недалеко от улицы Рабиновича в центре города в одном из дворов установили и украсили елку, у которой не очень презентабельный вид. Ветки новогоднего дерева куцые, украшения тоже выглядят не лучшим образом. Такой вид елки, по словам местных жителей, не вызывает чувства праздника и новогоднего настроения.

- Могли бы рядом елку нарядить, и то красивее было бы, - пишут возмущенные омичи в комментариях.

Впрочем, некоторые сибиряки предполагают, что изначально елка во дворе была в нормальном состоянии, а ветки обломали подростки или дети с этого же двора.