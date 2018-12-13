2018-12-13T07:45:59+03:00
Общество

Омичи в шоке от ободранной елки, которую установили во дворе

Такая ель стоит в самом центре города [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичи возмущены установленной во дворе ободранной елкойОмичи возмущены установленной во дворе ободранной елкойФото: vk.com
Изменить размер текста:

В соцсетях фото ободранной елки вызвало настоящий гнев у омичей. Недалеко от улицы Рабиновича в центре города в одном из дворов установили и украсили елку, у которой не очень презентабельный вид. Ветки новогоднего дерева куцые, украшения тоже выглядят не лучшим образом. Такой вид елки, по словам местных жителей, не вызывает чувства праздника и новогоднего настроения.

- Могли бы рядом елку нарядить, и то красивее было бы, - пишут возмущенные омичи в комментариях.

Впрочем, некоторые сибиряки предполагают, что изначально елка во дворе была в нормальном состоянии, а ветки обломали подростки или дети с этого же двора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске разрешили открыть кинотеатр «Первомайский»
В Омской области под суд пойдет рыбинспектор, избивший браконьера
Жаловаться на проблемы во время воинской службы можно через анонимные ящики в частях
В Омском парке появился «европейский каток» под открытым небом
КВН Start-up: кто выиграет финал?
В Омске водитель маршрутки ударил девушку за громкую музыку
За последние годы все больше омичей интересуется службой в армии
Перелеты из Омска подешевеют
Общественники регулярно посещает воинские части
Стало известно, где омский «Авангард» проведет следующий сезон
Председатель омского Совета солдатских матерей: Работаем с призывниками, чтобы не боялись армии
Пассажиропоток в Омске снизился из-за уехавших в другие города
На Общественном совете при РЭК Омской области обсудили тарифы на проезд
Новый тариф на вывоз мусора могут не принять
Сбежавшая омичка, у которой ребенок выпал из окна: Неважно, что обо мне думают люди - хочу вернуть детей
В Омске покупатель воровал продукты в магазине и прятал их у ребенка в коляске
Департамент транспорта ждет снижение пассажиропотока из-за оттока населения в Омске
В Омске на форуме обсудили новый импульс развития сельского хозяйства
На дешевые авиабилеты для омичей выделят 82 миллиона из бюджета
Общественная палата Омской области провела четвертый агропромышленный форум
В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом
Омским дачникам тоже нужно будет платить за вывоз мусора
Омские аграрии обсудили, как развивать сельское хозяйство
В омской пятиэтажке взорвалась воспламеняющаяся жидкость, а не газ
На агропромышленный форум в Омск съехались сельхозпроизводители из разных регионов