Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-29T14:18:34+03:00

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В Омске продолжает идти снег, к вечеру погода будет только ухудшаться. Дорожники уже вышли на городские магистрали для очистки их от снега. В МЧС сообщили, что с 15.30 в связи с ухудшением погодных условий - метель, плохая видимость, гололед, будет закрыта дорога на Казахстан. Движение будет закрыто для всех видов транспорта на участке дороги «Омск-Майкапчагай» от села Павлодарское Республики Казахстан до границы Российской Федерации. Движение закрыто с 390 по 191 километр дороги.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении, также они сообщили, что в связи с непогодой все службы сейчас функционируют в режиме повышенной готовности.