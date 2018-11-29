В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-29T13:39:30+03:00

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В Омске продолжает бушевать непогода. С раннего утра в городе дует сильный ветер, и не перестает идти снег. В мэрии сообщили, что на дороги города вышла снегоуборочная техника для очистки снега. Несмотря на то, что ранее планировалось начать очищать город только вечером, техника все же вышла на дороги в 16.00. В пресс-службе мэрии пояснили, что это связано с экстремальными погодными условиями.

Снегоуборочная техника вышла на улицы города в сопровождении экипажей ГИБДД. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее рассчитывать время пути. Работы по очистке города будут продолжаться всю ночь.