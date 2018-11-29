Из-за метели и снегопада Омск встал в 9-бальных пробках

Вчера в МЧС объявили штормовое предупреждение. К сожалению, прогнозы синоптиков сбылись. Сегодня с утра на Омск обрушился снегопад, сильный ветер и метель. Скорость движения по дорогам очень маленькая, машины буквально ползут пробираясь через снег.

Снегопад в городеФото: vk.com

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на девять утра в Омске зафиксированы 9-бальные пробки. Движение буквально парализовано. Стоят все центральные улицы – Красный путь, проспект Маркса, Герцена, Гагарина, Фрунзе, Куйбышева, 10 лет Октября, Шебалдина, Масленникова. Также движение встало и на Левом берегу на подъездах к метромосту. В городе много аварий – многие не соблюдают дистанцию и аккуратность – это приводит к многочисленным столкновениям на заснеженной дороге. Снегопад начался рано утром, дорожники не успели привести в порядок дороги, обычно они делают это в ночное время.

Центр города в пробкахФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

Омичи, закрывая лицо как могут, пробираются на работу через метель и сугробы. На некоторых улицах видны рабочие с лопатами, но их работа сводится к нулю из-за непрекращающегося снега.