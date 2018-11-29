Дорожники в Омске начнут чистить улицы после окончания снегопада
Снежная буря в нашем городе не утихает. Из-за непрекращающегося снегопада с утра Омск сковали девятибалльные пробки, сейчас же он только усилился. В МЧС омичей предупреждают об опасном ветре и метели, советуют оставаться в помещениях и не совершать дальних поездок.
Дорожники же приступят к уборке улиц города только по окончании снегопада, сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов:
- Основные работы по уборке и вывозу снега, как положено по технологии, будут проводиться после прекращения снегопада. Но даже если сегодня этого не произойдет, с 20:00 мы планируем начать полное прометание территорий, а в ночную смену — вывоз снега.
В течение дня будут очищать остановки и пешеходные переходы, а также дороги на дальних маршрутах. В последнюю очередь – уже ближе к утру завтрашнего дня дорожники будут чистить тротуары, пешеходные зоны, парки и скверы.