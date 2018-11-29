2018-11-29T09:29:19+03:00
Общество

Дорожники в Омске начнут чистить улицы после окончания снегопада

Если снег не прекратится днем, то уборка начнется с 20.00
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дорожники в Омске начнут чистить дороги после прекращения снегопадаДорожники в Омске начнут чистить дороги после прекращения снегопадаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Снежная буря в нашем городе не утихает. Из-за непрекращающегося снегопада с утра Омск сковали девятибалльные пробки, сейчас же он только усилился. В МЧС омичей предупреждают об опасном ветре и метели, советуют оставаться в помещениях и не совершать дальних поездок.

Дорожники же приступят к уборке улиц города только по окончании снегопада, сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов:

- Основные работы по уборке и вывозу снега, как положено по технологии, будут проводиться после прекращения снегопада. Но даже если сегодня этого не произойдет, с 20:00 мы планируем начать полное прометание территорий, а в ночную смену — вывоз снега.

В течение дня будут очищать остановки и пешеходные переходы, а также дороги на дальних маршрутах. В последнюю очередь – уже ближе к утру завтрашнего дня дорожники будут чистить тротуары, пешеходные зоны, парки и скверы.

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