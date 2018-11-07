2018-11-07T06:49:36+03:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Омском выросло до 18 человек

Изначально сообщалось о 12 пассажирах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В аварии с автобусом под Омском пострадали 18 человекВ аварии с автобусом под Омском пострадали 18 человекФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На минувших выходных в Саргатском районе произошла авария с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 45 человек. Как рассказал водитель, его стала обгонять фура. Уходя от столкновения, он слишком близко прижался к обочине. И на скользкой дороге водитель автобуса не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В полиции сообщили уточненные данные о пострадавших пассажирах. В аварии на трассе пострадали 18 человек, все они обратились за медицинской помощью, среди них двое детей. Они осмотрены медиками и отпущены домой. Один мужчина, которому 78 лет был госпитализирован.

По факту аварии сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», следственный комитет проводит проверки.

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