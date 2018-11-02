2018-11-02T09:58:27+03:00
Общество

Откормленные утки из омского парка наконец-то улетели на юг

Омичи радуются, что избыточный вес не помешал им покинуть город
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Откормленные утки из омского парка наконец-то улетелиОткормленные утки из омского парка наконец-то улетелиФото: vk.com
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В соцсетях омичи выложили фото замерзшего озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Уток на нем не видно. Жители города предположили, что с наступлением холодов птицы покинули свое место обитания и улетели в страны Западной Европы.

Неделю назад омичи беспокоились за пернатых. Горожане предполагали, что они не улетают, несмотря на морозы из-за того, что их откормили посетители парка – утки привыкли и набирали вес. Тогда орнитолог и руководство парка успокаивали омичей - пернатые улетят с первыми морозами. Однако они все же призывали не кормить птиц хлебом.

По всей видимости, пернатым удалось улететь или, как шутят некоторые омичи, кто-то поймал их и приготовил жаркое.

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