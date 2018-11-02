Откормленные утки из омского парка наконец-то улетели на юг

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-02T09:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях омичи выложили фото замерзшего озера в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Уток на нем не видно. Жители города предположили, что с наступлением холодов птицы покинули свое место обитания и улетели в страны Западной Европы.

Неделю назад омичи беспокоились за пернатых. Горожане предполагали, что они не улетают, несмотря на морозы из-за того, что их откормили посетители парка – утки привыкли и набирали вес. Тогда орнитолог и руководство парка успокаивали омичей - пернатые улетят с первыми морозами. Однако они все же призывали не кормить птиц хлебом.

По всей видимости, пернатым удалось улететь или, как шутят некоторые омичи, кто-то поймал их и приготовил жаркое.