2018-10-29T10:01:00+03:00
Общество

В мэрии прокомментировали ситуацию с утками, которые из омского парка не улетают на юг

В том, что птицы не улетели, нет ничего страшного
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В том, что птицы не улетели нет ничего страшногоВ том, что птицы не улетели нет ничего страшногоФото: vk.com
Изменить размер текста:

Мы ранее писали о том, что омичи в соцсетях беспокоятся за объевшихся уток, которых перекормили омичи и теперь они не могут улететь. Оказалось, что руководство парка тоже обеспокоено ситуацией с птицами. Чиновники уже проконсультировались с омскими орнитологоми по этму поводу.

Как сообщили в пресс-службе парка, орнитолог и профессор ОмГУ, Сергей Соловьев успокоил омичей:

- В том, что птицы не улетели, нет ничего страшного. Более того, затяжная осень даже положительно сказывается на популяции, так как дает возможность лучше подготовиться к перелету, обрасти жирком. После установления ледовой корки птицы самостоятельно улетят в Западную Европу.

Однако орнитолог и дирекция парка просит не кормить уток хлебом, им можно есть только зерновую смесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области легковушку засыпало пшеницей после столкновения с грузовиком
Омский следком возглавит следователь из Калмыкии
Омич заплатил за несуществующих пчел 65 тысяч рублей
В Омске мужчина взыскал с банка 150 тысяч за выпуск карты
Яхту омского бизнесмена Кокорина везут в ремонт
Сибирские клиенты Tele2 любят смотреть комедии и читать глянец
Пропавшую омичку с младенцем нашли за городом
Омское минприроды просит охотников присылать им фото убитых птиц
Следком начал проверку после смерти беременной омички
«Росводоканал Омск» привлёк коллекторов для установки канализационных заглушек
Опасные отголоски травматизма
Омичи готовы отдать за смартфон в среднем 17 тысяч рублей
На мэрию Омска подали в суд из-за отсутствия ливневки
Айза, Мария Горбань и Татьяна Морозова стали экспертами семейных отношений
В Омске пройдет конкурс на лучшую социальную рекламу
Развить сверхспособности мозга реально! Ученые доказали!!
В Омске пропала девушка с шестимесячной дочкой
В открытом чемпионате «Дом.ru» по Dota 2 разыграют 1 млн рублей
В Омске из горящего дома спасли 17 человек
В Омске автобус «утонул» в луже
Омичи переживают за объвшихся уток, которые не могут улететь на юг
В Омске на берегу Иртыша обнаружили гроб
«Это геноцид своего народа!»: В Омске прошел митинг против городка для 3500 рабочих из Китая
Добрый мороженщик: Омич украл корзины с пломбиром и продавал его по дешевке прохожим
Бизнесмена из Казахстана, купившего в Омске сахар, обманули мошенники
На новой рабочей неделе в Омск придет зима
Под Омском произошло смертельное ДТП
Омску выделили деньги на новые детские сады