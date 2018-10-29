В мэрии прокомментировали ситуацию с утками, которые из омского парка не улетают на юг

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-29T10:01:00+03:00

В том, что птицы не улетели нет ничего страшного Фото: vk.com

В том, что птицы не улетели, нет ничего страшного

Изменить размер текста: A A

Мы ранее писали о том, что омичи в соцсетях беспокоятся за объевшихся уток, которых перекормили омичи и теперь они не могут улететь. Оказалось, что руководство парка тоже обеспокоено ситуацией с птицами. Чиновники уже проконсультировались с омскими орнитологоми по этму поводу.

Как сообщили в пресс-службе парка, орнитолог и профессор ОмГУ, Сергей Соловьев успокоил омичей:

- В том, что птицы не улетели, нет ничего страшного. Более того, затяжная осень даже положительно сказывается на популяции, так как дает возможность лучше подготовиться к перелету, обрасти жирком. После установления ледовой корки птицы самостоятельно улетят в Западную Европу.

Однако орнитолог и дирекция парка просит не кормить уток хлебом, им можно есть только зерновую смесь.